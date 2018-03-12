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Взаимодействие медицины, науки и промышленности обсудят на конференции в Тюмени

08:38 12 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Практическая конференция "Цифровая медицина, реабилитация, превентивная медицина. Возможности взаимодействия медицины, науки и промышленности" пройдет в Тюмени на базе Федерального центра нейрохирургии 12-13 марта.

Эксперты обсудят актуальные вопросы развития здравоохранения в РФ, в том числе телемедицинские технологии и пути взаимодействия медицины с научным сообществом и промышленностью.

Участников мероприятия поприветствуют губернатор Тюменской области Владимир Якушев, представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и другие почетные гости.

Доклад о результатах внедрения информационных медицинских технологий представит директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. О прорывных технологиях в нейрохирургии и роли цифровой медицины расскажет главный врач ФЦН, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов.

Важной темой конференции станет объединение научных и производственных сил для решения вопросов, связанных с развитием медицинской промышленности, которая должна служит ресурсной базой повышения эффективности медицины. Объединенными усилиями удается решить целый ряд задач, связанных с разработкой как медицинских технологий, медицинских изделий, так и их внедрением.

На практическом семинаре будет представлен опыт Федерального центра нейрохирургии Тюмени по использованию потенциала российских производителей, в том числе из оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в отечественном здравоохранении. О состоянии и перспективах развития производства медицинских изделий предприятиями, в приоритеты которых входит не только разработка новых изделий, но и выход на внешние рынки расскажут разработчики и производители.

Мероприятие организовано при содействии ассоциаций производителей медицинских изделий НП "МОМТ" и АПМИ ОПК, поддержке ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Минздрава России (г. Тюмень) и правительства Тюменской области.

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Теги: Альберт Суфианов , Владимир Якушев , конференция , медицина , наука , промышленность , ФЦН

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