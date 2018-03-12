Пианист Андрей Гугнин выступит с Тюменским филармоническим оркестром

filarmonia.online

Концерт Тюменского филармонического оркестра и известного пианиста Андрея Гугнина пройдет в тюменской филармонии 5 апреля в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны".

Андрей Гугнин как талантливый пианист широко известен в России и за рубежом. Он лауреат многих международных конкурсов, а в июле 2016 года Андрей стал триумфатором международного конкурса в Сиднее, где получил первую премию и несколько специальных призов.

В программе концерта прозвучат произведения Мусоргского "Рассвет на Москва-реке" (вступление к опере "Хованщина"), Рахманинова Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и Римского-Корсакова Симфоническая сюита "Шахерезада".

Композиторы, чьи сочинения включены в программу концерта, – великие художники, каждый из которых по-своему видел окружающий мир, и, в силу своего таланта и индивидуальности, его отражал. Мусоргского интересовала проблема "народ и история", Римского-Корсакова – поэзия народной сказки, Рахманинова – судьба страны. Его Третий концерт – монументальное лирико-эпическое полотно.

Глубина и масштабность замысла произведения подразумевает и масштабность личности солиста. Пианист является лауреатом конкурса пианистов им. Дж. Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (США, 2014), где был удостоен Золотой медали и приза публики, конкурсов имени С. Станчича в Загребе (2011) и им. Л. ван Бетховена в Вене (2013). Номинировался на премию GermanPianoAward.

Андрей Гугнин окончил Московскую консерваторию и аспирантуру в классе профессора В. В. Горностаевой. Во время учебы был стипендиатом Международного фонда культурного обмена Константина Орбеляна и Наума Гузика (2003—2010), после окончания консерватории стал участником программы продвижения молодых исполнителей Московской филармонии "Звезды XXI века".

Билеты можно приобрести в кассах тюменской филармонии или на сайте: http://tgf.kto72.ru/events/velikie-proizvedeniya-ili-hudozhnik-i-vremya/

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.