В Приморье спасают раненую тигрицу

фото центра "Амурский тигр"

Раненая тигрица прооперирована в реабилитационном центре общества "Центр тигр" с. Алексеевка Приморского края 7 марта. Ночью 6 марта ее доставили из Хабаровского края. На данный момент редкая кошка находится в тяжелом состоянии под постоянным наблюдением ветеринарных врачей.

Как сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр", на телефон горячей лини Хабаровского края от водителей лесовозов поступило сообщение, что на дороге в заказнике "Матайский" в трех километрах от п. Южный лежит тигр, предположительно раненый. На место выехала оперативная группа комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, а также сотрудники Центра "Амурский тигр", КГКУ "Служба по охране объектов животного мира и ООПТ" Хабаровского края и полиции. Прибыв на место, специалисты обнаружили кровавые лежки вдоль дороги и следы тигра, по которым и удалось найти хищника.

"По следам было видно, что тигр ранен, идет тяжело, на трех лапах. Далеко уйти он не мог физически. Примерно в 300 метрах от дороги мы его и обнаружили. Произвели все необходимые мероприятия по обездвиживанию животного, которого впоследствии передали приморским коллегам для перемещения в реабилитационный центр и проведения дальнейших мероприятий по спасению редкой кошки", — рассказал начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Юрий Колпак.

Выяснилось, что раненый тигр – самка, примерно 5-6 лет. На теле тигрицы имеются следы от огнестрельного ранения. Центр "Амурский тигр" берет на себя все расходы по лечению и содержанию тигрицы.