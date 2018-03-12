В ТюмГУ пройдет педагогический фестиваль "Я – первый учитель!"

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Областной педагогический фестиваль-акция "Я – первый учитель!" пройдет на базе Института психологии и педагогики ТюмГУ (проезд 9 Мая, 5) 15–16 марта. Начало в 9 часов 10 минут.

Программа фестиваля включает в себя семинары и мастер-классы от авторов учебников и пособий для начальной школы, а также методистов издательств и представителей образовательной платформы Учи.ру. Проект инициирован Институтом психологии и педагогики ТюмГУ и представляет собой социальный, практикоориентированный проект для презентации опыта внедрения и совершенствования новейших психолого-педагогических методик и технологий работы в современной начальной школе. Автор идеи – доцент кафедры педагогики и психологии детства ТюмГУ, автор учебно-методических пособий для начальной школы Ольга Федоскина.

В рамках открытых конкурсных площадок "Вернисаж педагогических кейсов" и "Методический калейдоскоп" выступят более 50 педагогов и 20 студентов с презентациями разработанных уроков, внеклассных занятий, проектов и программ внеурочной деятельности.

Участниками фестиваля станут студенты педагогических направлений подготовки, учителя начальных классов и методисты школ Тюменской области.

Особые гости фестиваля: кандидат психологических наук, сертифицированный коуч ACC ICF, основатель проектов "Коучинг в образовании" и AgileInEducation.ru из Москвы Наталья Гульчевская и зам. директора Института развития образования, практикующий коуч ICF, эксперт, тьютор, сертифицированный тренер школьных команд из Екатеринбурга Ирина Анянова.

Отметим, что принять участие в семинарах, мастер-классах и других форматах фестиваля можно и в качестве зрителя. Для этого нужно подать заявку по адресу: festival_nsh@mail.ru. Программа фестиваля здесь, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.