Лучшие молодежные проекты получат грант в полмиллиона рублей

фото мультицентра "Моя территория"

82 молодежных проекта из Тюмени и юга региона поборются за гранты "Моей идеи" в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина 23) 10 и 11 марта.

Лучшие молодежные инициативы получат финансовую поддержку до 200 тыс. и 500 тыс. рублей в специальной номинации. Бороться за гранты в первой волне конкурса 2018 года будут 82 проекта из Тюмени и юга региона. Экспертным советом на заочном этапе, который проходит без личного присутствия участников, были просмотрены 162 заявки. На очную защиту прошли проекты, получившие положительную оценку по критериям заочного этапа конкурса, а также чьи паспорта заполнены в соответствии с регламентом.

"В первой волне конкурса топовыми направлениями стали добровольчество, образование, ЗОЖ и спорт – проектов в этих сферах больше всего. На очной защите нам важно увидеть горящие глаза людей, желающих во чтобы то ни стало реализовать свой проект. Как показывает практика, если человек по-настоящему любит свою идею и горит ею, то он точно сможет воплотить ее в жизнь", — отметила руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Напомним, что в 2018 году в грантовом конкурсе "Моя идея" появилась новая номинация — совместные проекты молодежных сообществ. В ней заявились 11 инициатив от победителей "Моей идеи" прошлых лет, которые поборются за призы до 500 тыс. рублей. Общий грантовый фонд — 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".