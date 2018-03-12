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Автобус № 46 изменит маршрут

09:21 12 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Общественный транспорт. Фото ИА "Тюменская линия"

Схема движения и расписание муниципального маршрута регулярных перевозок № 46 Совмещенный мост – ул. Таллинская изменится с 17 марта.

Как сообщает Тюменьгортранс, маршрут продлен до конечного остановочного пункта "ЖК "Звездный городок". Движение обновленного маршрута будет организовано по улицам Мельникайте (через Совмещенный мост) и Дружбы. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "Парк им. Гагарина", "Больница", "Школа № 48", "Аптека", "ул. Мусоргского", "Поворот на автобазу № 100" в прямом и обратном направлениях, а также остановка "Совмещенный мост" при движении в сторону ул. Харьковской. Из прежней схемы движения остановки не исключаются.

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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Теги: общественный транспорт , Тюменьгортранс

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