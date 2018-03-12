Семисотый сертификат на материнский капитал выдали в Тюмени

фото управления ПФР по Тюменской области

Семисотый сертификат на материнский (семейный) капитал выдали Наталье Седень в управлении ПФР Тюмени.

Как сообщает пресс-служба управления ПФР по Тюменской области, 15 января в их семье родилась вторая дочь Валерия, старшей дочери 7 лет. Частью средств семья решила распорядиться, написав заявление на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала.

Напомним, что право воспользоваться выплатой имеют семьи, в которых второй ребенок появился с 1 января 2018 года и ежемесячный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев не превышал 16 тыс. 818 рублей. Размер выплаты в Тюменской области составляет 10 тыс. 832 рубля в месяц. Выплата производится до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Добавим, размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453 тыс. 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок в семье родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.