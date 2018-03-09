Горожане обсудят с тюменскими писателями православную литературу

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Писатели Сергей Козлов, Мирослав Бакулин и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы иерей Владимир Петров встретятся с тюменцами 14 марта в библиотеке имени Петра Ершова.

Литературный вечер посвятят Дню православной книги, который отмечается по инициативе РПЦ с 2010 года. Дата праздника связана с тем, что в этот день в 1564 году увидела свет первая печатная книга "Апостол".

На литературном вечере читатели познакомятся с книгами из фонда библиотеки имени Ершова, изданными различными православными издательствами, а также произведениями тюменских писателей на духовную тему. Встреча пройдет с 18 до 19 часов. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 36-06-94.