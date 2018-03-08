Госуслуги ГИБДД будут доступны тюменцам в праздничные дни

Фото ГИБДД Тюменской области

Получить государственные услуги по регистрации транспортных средств на 321-м км трассы Екатеринбург – Тюмень и выдаче и обмену водительских удостоверений на ул. 50 лет Октября, 63 в межрайонном отделе ГИБДД будет возможно 9 и 10 марта.

В эти дни подразделение будет работать в обычном режиме. 8 и 11 марта для автоинспекторов выходной.

Чтобы получение государственных услуг стало еще проще и комфортнее, можно воспользоваться порталом государственных услуг. Вы можете выбрать дату и время удобные для Вас. Сократится и время, требуемое автоинспекторам на обработку документов, – необходимые проверки будут проведены заранее, сообщает управление ГИБДД Тюменской области.