up

8.03.2018 четверг

USD 56,8011

EUR 70,5299

В Тюмени -13..-15 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы готовятся к заключительному этапу конкурса "Лучший обвальщик мяса"

17:10 08 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Обвальщики мяса. Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Заключительный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший обвальщик мяса" состоится в Кургане 23 марта.

Как сообщает областной департамент агропромышленного комплекса, от Тюменской области участие в конкурсе примут три конкурсанта, показывающие высокую результативность в своей профессиональной деятельности. Среди них будет и представительница прекрасного пола.

Участникам предстоит преодолеть два этапа: первый – теоретический, второй – выполнение практического задания. Сначала претендентам на звание лучшего предстоит не более чем за 20 минут пройти тестовые задания и ответить на вопросы о методах, приемах и режимах работы, последовательности операций, сырье и инструментах, применяемых в профессии. На втором этапе  продемонстрировать свои знания и умения. Практическое задание для конкурсантов включает разделку и обвалку свиной полутуши в шкуре с выделением отрубов (мышечных и на кости) в соответствии с ГОСТом. Проделать всю работу участники должны со всей своей сноровкой, ведь на выполнение этого задание дается не более 15 минут.

При оценке работы жюри будет обращать внимание на продолжительность выполнения обвалки, аккуратность рабочего места, чистоту зачистки костей.

Победителю и лауреатам конкурса вручаются дипломы первой, второй и третьей степени и выплачивается денежное поощрение (79 тыс.яч рублей – победителю конкурса, занявшему первое место; 57 тыс.ч рублей – лауреату конкурса, занявшему второе место, и 34 тыс. рублей – лауреату конкурса, занявшему третье место).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: обвальщик мяса , Славим человека труда

Последние новости

20:16 Горожане обсудят с тюменскими писателями православную литературу
18:01 Тюменские кадеты получили открепительные удостоверения
18:00 9 марта - события дня
17:52 В Москве расцвели башни Кремля
17:24 Народный театр Бердюжья готовит новый спектакль
17:10 Тюменцы готовятся к заключительному этапу конкурса "Лучший обвальщик мяса"
16:23 Тюменские врачи устроили нефтяникам "Бодрое утро"
16:03 Эйфелева башня в Париже выступила за права женщин
15:36 Валерий Серебренников приглашает тюменцев на новый мюзикл
15:11 Альберт Суфианов рассказал о тенденциях развития нейрохирургии на фармацевтическом съезде в Москве
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Политика

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Экономика

Российское мороженое покоряет Китай

Банк "Открытие" запускает акцию "Выгодное начало"

Тюменские аграрии и переработчики примут участие в столичном форуме

Общество

Горожане обсудят с тюменскими писателями православную литературу

Тюменские кадеты получили открепительные удостоверения

9 марта - события дня

Спорт

Муса Могушков выступит на Гран-при в Марокко

Главным тренером "Рубина" назначен Михаил Звягин

Детская лига дзюдо Тюмени определит победителей четвертого этапа

Происшествия

Жительницу Сургута оштрафовали за нелегальную прописку мигрантов

Бывшего сотрудника УФСИН обвиняют в превышении полномочий

Тоболяк пойдет под суд за поджоги в многоквартирных домах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+