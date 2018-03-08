Тюменцы готовятся к заключительному этапу конкурса "Лучший обвальщик мяса"

Обвальщики мяса. Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Заключительный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший обвальщик мяса" состоится в Кургане 23 марта.

Как сообщает областной департамент агропромышленного комплекса, от Тюменской области участие в конкурсе примут три конкурсанта, показывающие высокую результативность в своей профессиональной деятельности. Среди них будет и представительница прекрасного пола.

Участникам предстоит преодолеть два этапа: первый – теоретический, второй – выполнение практического задания. Сначала претендентам на звание лучшего предстоит не более чем за 20 минут пройти тестовые задания и ответить на вопросы о методах, приемах и режимах работы, последовательности операций, сырье и инструментах, применяемых в профессии. На втором этапе продемонстрировать свои знания и умения. Практическое задание для конкурсантов включает разделку и обвалку свиной полутуши в шкуре с выделением отрубов (мышечных и на кости) в соответствии с ГОСТом. Проделать всю работу участники должны со всей своей сноровкой, ведь на выполнение этого задание дается не более 15 минут.

При оценке работы жюри будет обращать внимание на продолжительность выполнения обвалки, аккуратность рабочего места, чистоту зачистки костей.

Победителю и лауреатам конкурса вручаются дипломы первой, второй и третьей степени и выплачивается денежное поощрение (79 тыс.яч рублей – победителю конкурса, занявшему первое место; 57 тыс.ч рублей – лауреату конкурса, занявшему второе место, и 34 тыс. рублей – лауреату конкурса, занявшему третье место).