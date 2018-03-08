Эйфелева башня в Париже выступила за права женщин

La tour Eiffel в Твиттере

Иллюминацию Эйфелевой башни изменили к Международному женскому дню. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ее украсила надпись #Maintenant On Agit, что в переводе означает "Пришло время действовать". Так же называется французская организация, борющаяся за права женщин.

В сентябре прошлого года главная достопримечательность Парижа отметила юбилей — число посетителей Эйфелевой башни достигло 300 млн человек.