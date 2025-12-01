  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
  • USD77,8998
    EUR91,3806
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер южный

В Тобольском районе 20-летний водитель без прав съехал в кювет

Происшествия, 19:34 10 декабря 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции региона устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на 5-м километре автодороги Тобольск — Сетово в Тобольском районе утром 10 декабря.

Здесь съехал в кювет автомобиль ВАЗ-2104. За рулем находился 20-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством.

В аварии получили ранения две пассажирки 15 и 17 лет, а также водитель машины. Пострадавшим оказана медицинская помощь в лечебном учреждении, пишет Госавтоинспекция Тюменской области.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 10.12.2025Ущерб от киберпреступлений в Тюменской области составил 1,7 млрд рублей
19:34 10.12.2025В Тобольском районе 20-летний водитель без прав съехал в кювет
15:49 10.12.2025Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в Рощино
12:42 10.12.2025На трассе Екатеринбург — Тюмень задержали молодого человека с наркотиком

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора