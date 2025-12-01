В Тобольском районе 20-летний водитель без прав съехал в кювет
Сотрудники Госавтоинспекции региона устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на 5-м километре автодороги Тобольск — Сетово в Тобольском районе утром 10 декабря.
Здесь съехал в кювет автомобиль ВАЗ-2104. За рулем находился 20-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством.
В аварии получили ранения две пассажирки 15 и 17 лет, а также водитель машины. Пострадавшим оказана медицинская помощь в лечебном учреждении, пишет Госавтоинспекция Тюменской области.