Новогодние открытки во все города страны тюменцы могут отправить бесплатно

Общество, 19:22 10 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатно отправить праздничную открытку в любой город страны могут тюменцы во время новогодней акции, которую запустили Тюменское концертно-театральное объединение и "Почта России".

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в учреждениях культуры Тюмени откроют мобильные пункты для поздравлений с Новым годом. Почтовые волонтёры помогут правильно оформить открытку.

12, 13, 14 декабря с 18 часов - Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36); 21 декабря в 11 и 14 часов - Дворец культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1). 23 декабря в 15 и 19 часов - Тюменский драматический театр. 26 декабря с 18 часов - Тюменская филармония (ул. Челюскинцев, 45).

К акции театрального посткроссинга могут присоединиться зрители, пришедшие на спектакли и представления в эти дни. Билеты на мероприятия доступны по "Пушкинской карте".

Новый год , посткроссинг

﻿
