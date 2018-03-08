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Виртуальный Владимир Путин вручает тюменкам праздничные букеты

14:22 08 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Акция на основе разработанного в Тюмени мобильного приложения "Фото с Владимиром Путиным", посвященная Международному женскому дню, проходит 8 марта в 18 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" разработчик приложения, студент Тюменского индустриального университета Ярослав Попов.

"В рамках праздничной акции жительницы и гостьи Тюмени и многих других российских городов имеют возможность получить фотографию, на которой виртуальный Владимир Путин вручает им букет цветов. Наше приложение "Фото с Путиным" быстро набирает популярность по всей стране. С момента презентации, которая состоялась в тюменском ТЦ "Гудвин" 5 января 2018 года, зафиксировано более 10 тысяч скачиваний. Большой интерес наше приложение вызвало на студенческом форуме в Казани, в котором участвовал реальный президент России", - сообщил Ярослав Попов.

По его словам, в январской презентации приложения "Фото с Путиным" приняли участие около 630 человек. У организаторов акции, посвященной 8 Марта, есть основания рассчитывать на гораздо большую активность - за 10 минут до официального старта виртуальные букеты от главы государства уже получили несколько десятков тюменок.

"Конечно, создание виртуального образа Владимира Путина, вручающего женщинам цветы, потребовало дополнительной работы над приложением. Мы продолжаем его совершенствовать и вскоре надеемся добавить технологию селфи, которая позволит сфотографироваться с президентом без использования 3D-метки", - отметил Ярослав Попов. Фотографии с виртуальным Владимиром Путиным популярны у россиян всех возрастов, от детей до пенсионеров, рассказал разработчик приложения.

Бесплатное приложение "Фото с Путиным" доступно в PlayMarket или AppStore. Праздничная акция "Фото с Владимиром Путиным" продлится в тюменском ТЦ "Гудвин" до 16 часов. Фото с акции можно увидеть под хештегом #фотоспутиным.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

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Теги: 8 Марта , Владимир Путин , информационные технологии

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