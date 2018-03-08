В Москве расцвели башни Кремля

Фото https://www.m24.ru/

Виртуальные букеты расцвели на башнях Кремля по случаю Международного женского дня. Оригинальное поздравление появилось на YouTube, сообщает Москва 24.

С помощью приложения с функцией 3D-мэппинга можно увидеть огромные цветы

По случаю праздника в столице заработает подсветка зданий. Около 100 объектов по улицам Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Большая Якиманка, Новый Арбат и на проспекте Мира окрасятся в зеленые, оранжевые и желтые цвета. А на экранах медиафасадов домов 11 и 19 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа покажут тематические видеоролики. Поздравление будет транслироваться по 9 марта.



