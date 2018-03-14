Ишимцы отправятся в путешествие по произведениям Михалкова

Сергей Михалков/фото Министерства культуры РФ

Игра-путешествие "На юбилей к Михалкову" начнется в отделе художественной литературы и организации досуга Центральной библиотеки (ул Большая, 190) 15 марта в 13 часов 30 минут.

Как сообщают организаторы, к 105-летию детского писателя Сергея Михалкова присутствующие совершат путешествие по творчеству юбиляра, прослушают отрывки из стихотворений "Песенка друзей", "Котята", "Прививка", "А что у вас?".

Дети вспомнят героев произведений Михалкова – Дядю Степу, упрямого Фому, Финтифлюшкина, Зяблика и др. А также примут участие в игровой викторине "Все мы знаем Михалкова".