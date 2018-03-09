Пункт обогрева для лебедей открыли в Калининградской области

фото из группы "Тобольск МероПриятный" Вконтакте

В Балтийске Калининградской области местные жители спасают лебедей. Птицы не улетели в теплые края, а остались на зимовку в бухте. Для них создан пункт обогрева, их каждый день осматривает ветеринар.

Специалисты рассказали, что лебеди могут выживать спокойно при температуре до минус 16 градусов, но их запас прочности к окончанию зимовки имеет предел: организм ослабевает, питания становится меньше. А тут еще и погода удружила, в регионе установилась холодная погода. У птиц на хвосте есть специальная железа: когда они чистят перья, то захватывают ее клювом и обрабатывают их жиром, который отталкивают воду. С дефицитом еды, организм у лебедей перестает вырабатывать это вещество, поэтому перья лебедей начинают впитывать влагу, покрываться ледяной коркой и замерзать. Опухают лапы, птицы не способны передвигаться и добывать еду.

Замерзающим лебедям помогали волонтеры и жители: люди приносили зерно и фрукты, больных отвозили в приют, сообщает портал IZ.ru. Пришвартованные у причала суда разбивали лед, чтобы птицы могли свободно перемещаться в воде. Жители Балтийска координируют свою работу через специально созданную группу в социальной сети. Также они делятся советами по оказанию помощи птицам и признаками обморожения. К примеру, клюв и лапы должны быть теплыми. Если у него и то, и другое холодное, то это уже говорит о сильном обледенении птицы, которую нужно срочно нести в тепло и показывать ветеринару, сообщают "Метеовести".