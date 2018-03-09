Пингвины в Антарктиде сделали селфи

фото "Лента.ру"

Несколько императорских пингвинов обнаружили камеру, оставленную членом научной экспедиции, и решили попозировать перед ней. Видео с участием животных появилось на официальной странице Австралийской Антарктической программы в Facebook.

На "селфи-видео", как называют его подписчики в комментариях, две птицы подходят к камере, и начинают наклонять головы в разные стороны, глядя в объектив. Затем они приближаются к фотоаппарату и внимательно исследуют его. За сутки после публикации видео набрало почти 100 тыс. просмотров. Ролик с птицами был снят случайно на лежбище пингвинов рядом с научно-исследовательской станцией. Один из участников экспедиции положил камеру на лед неподалеку от места их скопления. Ученые утверждают, что такие проявления интереса к технике — не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны, сообщает "Лента.ру".