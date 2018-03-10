Тюменский студотряд приглашает на концерт

фото Тюменского студенческого отряда

Торжественное закрытие Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО" на территории Тюменской области начнется по адресу: ул. Республики, 47 16 марта в 19 часов.

В программе: концерт из лучших номеров отрядов снежного десанта "Тюменский соболь" и "Красная звезда"; информация о том, что такое - Снежный десант РСО, как стать региональщиком акции в другом регионе, что такое "Снежная дружина".