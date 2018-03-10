"Стальной характер.Холод" в Тюмени получил рекордную поддержку горожан

фото ИА "Тюменская линия"

600 тюменцев бросили вызов холоду. На набережной Тюмени состоялся экстремальный забег "Стальной характер. Холод". На трассу 5 км вышла в том числе и команда "Русские медведи". Примечательно, что в качестве формы ребята выбрали футболки с коллажем президента верхом на медведе. Но это не единственный медведь, которого можно было увидеть на трассе.

Виртуальный белый медведь мог подбодрить любого зажигательным танцем и цветами.

фото ИА "Тюменская линия"

Эта поддержка помогла и команде "Русские медведи". На вопрос корреспондента "Тюменской линии", почему команда названа так и почему использован коллаж президента "верхом на медведе", ребята отметили, что медведь – это символ российской мощи, величая и силы. "Участие в этом забеге - это прекрасная возможность проявить национальные черты характера, силу, выносливость и наш стальной характер", - считают они. - Здесь на забеге все мы заряжаемся энергетикой".

фото ИА "Тюменская линия"

Как рассказал один из координаторов забега Илья Бормосов, на участие подали заявки более 600 человек. "Всего предполагается шесть стартов, все участники преодолеют один и тот же маршрут. Самое необычное препятствие сегодня - снежная траншея, она уникальна из-за погодных условий и ее невозможно сделать в другое время года", - отметил Илья Бормосов.

Поддержать участников пришли целыми семьями и большими компаниями. Морозная погода подарила забегу и всем участникам множество положительных эмоций.

фото ИА "Тюменская линия"

"Этот забег – испытание для тех, кто соревнуется не с кем-то другим, а с самим собой, - поделился участник зимнего "Стального характера" Андрей. - А еще это командный дух и постоянная готовность к взаимовыручке, которую показали участники прошлых забегов". Десятки снежных ям, которые предстоит преодолеть, не пугают Андрея. Он уверен и в своих умениях и подготовке на испытании "Сети". Оно представляет собой стену из сетей высотой 2,8 метра, которую предстоит пройти и при этом постараться не сорваться. "Цепкость и умение маневрировать у меня есть, со всем справимся", - уверен он.

"Мы с самого первого забега принимаем в нем участие, и уверенно говорим, что "Стальной характер" растет во всех отношениях. Испытания становятся сложнее и интереснее, участников становится больше, а посмотрите сколько пришло болельщиков из групп поддержки. А эмоции и адреналин, как всегда, после пробега на пределе", – рассказывают участники Семен и Денис. Они отметили, что интересно будет себя попробовать в альпинизме, это им поможет испытание "Треугольники", так называемая наклонная стена, оборудованная выступами для рук и ног. Участникам предстоит как движение верх, так и вниз, что тоже совсем непросто.

﻿ фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Отметим, что виртуальный ми-ми-мишка пользовался популярностью у болельщиков. Они рядом с ним фотографировались и записали видеоролики. Скачать приложение можно в Play Market и в App Store.

В этом году проект "Стальной характер" стартует традиционно с Тюмени, однако география проекта уже не ограничивается одним городом. Отметим, что в прошлом году забег вышел на федеральный уровень и состоялся в шести городах Российской Федерации, Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, Тюмени, Екатеринбурге и Перми.

Напомним, первый "Стальной характер" тюменцы пробежали в 2014 году. С тех пор в забеге приняли участие более 20 тыс. человек.

Николай Ступников