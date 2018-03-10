up

10.03.2018 суббота

USD 56,8011

EUR 70,5299

В Тюмени -13..-15 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Стальной характер.Холод" в Тюмени получил рекордную поддержку горожан

13:23 10 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

600 тюменцев бросили вызов холоду. На набережной Тюмени состоялся экстремальный забег "Стальной характер. Холод". На трассу 5 км вышла в том числе и команда "Русские медведи". Примечательно, что в качестве формы ребята выбрали футболки с коллажем президента верхом на медведе. Но это не единственный медведь, которого можно было увидеть на трассе. 

Виртуальный белый медведь мог подбодрить любого  зажигательным танцем и цветами.

фото ИА "Тюменская линия"

Эта поддержка помогла и команде "Русские медведи". На вопрос корреспондента "Тюменской линии", почему команда названа так и почему использован коллаж президента "верхом на медведе", ребята отметили, что медведь – это символ российской мощи, величая и силы. "Участие в этом забеге - это прекрасная возможность проявить национальные черты характера, силу, выносливость и наш стальной характер", - считают они. - Здесь на забеге все мы заряжаемся энергетикой".

фото ИА "Тюменская линия"

Как рассказал один из координаторов забега Илья Бормосов, на участие подали заявки более 600 человек. "Всего предполагается шесть стартов, все участники преодолеют один и тот же маршрут. Самое необычное препятствие сегодня - снежная траншея, она уникальна из-за погодных условий и ее невозможно сделать в другое время года", - отметил Илья Бормосов.

Поддержать участников пришли целыми семьями и большими компаниями. Морозная погода подарила забегу и всем участникам множество положительных эмоций.

фото ИА "Тюменская линия"

"Этот забег – испытание для тех, кто соревнуется не с кем-то другим, а с самим собой, - поделился участник зимнего "Стального характера" Андрей. - А еще это командный дух и постоянная готовность к взаимовыручке, которую показали участники прошлых забегов". Десятки снежных ям, которые предстоит преодолеть, не пугают Андрея. Он уверен и в своих умениях и подготовке на испытании "Сети". Оно представляет собой стену из сетей высотой 2,8 метра, которую предстоит пройти и при этом постараться не сорваться. "Цепкость и умение маневрировать у меня есть, со всем справимся", - уверен он.

"Мы с самого первого забега принимаем в нем участие, и уверенно говорим, что "Стальной характер" растет во всех отношениях. Испытания становятся сложнее и интереснее, участников становится больше, а посмотрите сколько пришло болельщиков из групп поддержки. А эмоции и адреналин, как всегда, после пробега на пределе", – рассказывают участники Семен и Денис. Они отметили, что интересно будет себя попробовать в альпинизме, это им поможет испытание "Треугольники", так называемая наклонная стена, оборудованная выступами для рук и ног. Участникам предстоит как движение верх, так и вниз, что тоже совсем непросто.

﻿
фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Отметим, что виртуальный ми-ми-мишка пользовался популярностью у болельщиков. Они рядом с ним фотографировались и записали видеоролики. Скачать приложение можно в Play Market и в App Store. 

В этом году проект "Стальной характер" стартует традиционно с Тюмени, однако география проекта уже не ограничивается одним городом. Отметим, что в прошлом году забег вышел на федеральный уровень и состоялся в шести городах Российской Федерации, Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, Тюмени, Екатеринбурге и Перми. 

Напомним, первый "Стальной характер" тюменцы пробежали в 2014 году. С тех пор в забеге приняли участие более 20 тыс. человек.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: забег , стальной характер , тюменская набережная , экстремальный забег

Последние новости

16:09 В Тюмени проявили стальной характер чиновники, спортсмены и "Русские медведи" Фото
16:03 Алтайский край введет курортный сбор после апробации в Белокурихе
15:24 Тюменцы могут сдать батарейки в строительные магазины
14:43 Футболисты "Тюмени" встретятся с "Крыльями Советов"
14:17 Туристов предупредили о вспышке холеры в Йемене
13:47 Выездное аналоговое фотоателье работает в Тюмени
13:29 Официальный гимн чемпионата мира по футболу доступен в Интернете
13:23 "Стальной характер.Холод" в Тюмени получил рекордную поддержку горожан Фото
13:03 Российская биатлонистка принесла сборной второе золото на Паралимпиаде
12:36 Домашний проект "Золотое кольцо Кулаково" запустили в Тюменском районе
Все новости

Архив новостей

Март, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Политика

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Экономика

Программы поддержки малого и среднего бизнеса переформатируют

Игорь Фролов: в микрорайоне Тура появится улица-дублер

Российское мороженое покоряет Китай

Общество

Алтайский край введет курортный сбор после апробации в Белокурихе

Тюменцы могут сдать батарейки в строительные магазины

Туристов предупредили о вспышке холеры в Йемене

Спорт

В Тюмени проявили стальной характер чиновники, спортсмены и "Русские медведи"

Футболисты "Тюмени" встретятся с "Крыльями Советов"

Официальный гимн чемпионата мира по футболу доступен в Интернете

Происшествия

Жительницу Сургута оштрафовали за нелегальную прописку мигрантов

Бывшего сотрудника УФСИН обвиняют в превышении полномочий

Тоболяк пойдет под суд за поджоги в многоквартирных домах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+