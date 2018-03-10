В Тюмени проявили стальной характер чиновники, спортсмены и "Русские медведи"

фото ИА "Тюменская линия"

"Стальной характер" - известный бренд, сформированное сообщество людей, ведущих здоровый образ жизни. Этот проект - хорошая возможность проявить свой характер. Об этом рассказал руководитель Фонда поддержки спорта Андрей Потапов.

"Накануне забега сам лично прошел все испытания, попробовал свои силы. Сегодня вместе с Павлом Белявским (прим. редакции - директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике) вышли на старт и проявили свой характер. Погода не баловала, вначале было очень холодно, потом распогодилось", - поделился впечатлениями Андрей Потапов.

Около 700 человек из Тюмени, Сургута, Екатеринбурга и других городов приняли участие в проекте "Стальной характер. Холод", который на набережной прошел впервые. По словам организаторов, усложняло прохождение испытаний сама территория. Из-за меньшей площади, чем в "Жемчужине Сибири" пришлось формировать забеги по 150 человек. Примерно через 40 минут после сигнала старта, участники финишировали. Атмосфера мероприятия, по словам Андрея Потапова, была по-настоящему праздничная. "Чувствовалось, что люди поддерживают друг друга. Все проходило в позитивном русле, ведь главная цель забега - это участие, а не победа", - отметил Потапов.

Из трех основных испытаний забега, самое зрелищное, по мнению участников, была "Ледяная ванна". Она ожидала спортсменов на финише, и практически все без исключения, старались окунуться в ледяную воду, затем направлялись в баню, расположенную в солдатской палатке.

Как заметил Андрей Потапов, участники "Стального характера. Холод" старались чем-то выделиться. Неплохо получилось у моржей. Их на набережной при температуре воздуха минус 18 градусов, сложно было не заметить.

фото ИА "Тюменская линия"

Но большее внимание организаторов и участников привлекла команда "Русские медведи". Как сообщил капитан команды Михаил Петрусь, девять человек - люди разного возраста от 18 до 30 лет объединились, чтобы поучаствовать в игре. "Мы все тюменцы, занимаемся разными видами спорта. Как только услышали о данном проекте, решили собраться. Все мы знаем, что наш президент - человек спортивный, поэтому мы и сделали бренд на белоснежных футболках, изображающий Путина на медведе", - рассказал Михаил.

Анжела Лебедева