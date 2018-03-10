Тюменская биатлонистка выиграла гонку Кубка IBU в Увате

фото ЦСП72

Тюменская биатлонистка Ирина Услугина выиграла индивидуальную гонку 7-го этапа Кубка IBU в Увате 10 марта. Представительница Украины Юлия Журавок – серебряный призер. Бронза – у россиянки Евгении Павловой.

4 место – Каролин Хохлер (Германия), 5 место – Алексия Рунгальдьер (Италия), 6 место – Юлия Швайгер (Австрия). Официальный сайт соревнований здесь, сообщает ЦСП72.

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