Житель Сургута зарезал свою сожительницу

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы, задержали в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в одной из квартир дома по улице Каролинского 27-летний мужчина ударил ножом в шею свою сожительницу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

Мужчина задержан, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.