Проблемы Арктики обсудят в Тюмени

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Открытая лекция "Арктика: где ты и какая ты?" начнется в Тюменском индустриальном университете в актовом зале корпуса № 7 (ул. Мельникайте, 70) 14 марта в 17 часов 15 минут. Она состоится в рамках создания Студенческого научного общества ТИУ "Arctic Research Community — Арктическое научное сообщество" (ARC).

Лекцию прочитает директор Института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин. Приглашаются преподаватели и студенты, интересующиеся проблемами Арктики.

Куратор научно-образовательного проекта — доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального университета Галина Колева.

Виталий Хорошавин — заведующий кафедрой физической географии и экологии Института математики, естественных наук и информационных технологий Тюменского государственного университета, кандидат географических наук, сообщает пресс-служба ТИУ.