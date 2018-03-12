Российская лыжница стала двукратной паралимпийской чемпионкой

Екатерина Румянцева/фото РИА Новости

Российская лыжница Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом в классе "стоя" на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане 12 марта.

Второе место заняла еще одна россиянка Анна Миленина, третьей стала Людмила Ляшенко из Украины.

Отметим, Румянцева стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Ранее она завоевала золото в биатлонной гонке на 6 километров, сообщает "Спорт-экспресс".