Вопросы организации и безопасности дорожного движения обсудят в Институте транспорта

фото Фото ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

ХI Международная научно-практическая конференция "Организация и безопасность дорожного движения" начнется в Тюмени в Институте транспорта (ул. Мельникайте, 72, ауд. 302) 15 марта в 10 часов.

На конференции рассмотрят дорожные условия и безопасность движения; детский дорожно-транспортный травматизм; безопасность транспортных средств; обеспечение безопасности движения автомобилей зимой; организация и проектирование дорожного движения; надежность водителя и безопасность движения; экономическая оценка последствий ДТП; расследование и экспертиза ДТП; интеллектуальные транспортные системы; нормативно-правовые основы в сфере проведения технического осмотра транспортных средств.

Материалы конференции будут опубликованы в электронном виде в формате pdf. Сборник будет размещен на сайте университета. За более подробной информацией можно обратиться в оргкомитет: ул. Мельникайте, 72, к. 221 или по телефонам 28-33-42, 8(912) 9236310, сообщает пресс-служба ТИУ.