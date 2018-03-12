Горожане смогут сделать селфи с Коньком-Горбунком, тюменским ковром и биатлонистами

Фоторамки для проекта "Открой свою Тюмень" / Фото ИА "Тюменская линия"

Сделать селфи с героями сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок", сфотографироваться с друзьями в тюменском наличнике и в окружении биатлонистов, не покидая праздничной площадки, смогут посетители фестиваля "Тюменская весна" 18 марта. Над созданием дизайнерских фоторамок с достопримечательностями региона уже работают в печатном цехе "Клякса".

Как рассказала куратор проекта "Открой свою Тюмень" Ольга Петрушина, в основе арт-объектов лежат культурные и исторические коды области, которые эксперты выявили еще в процессе разработки туристического бренда региона. Всего к празднику подготовят шесть видов фоторамок: с тюменским ковром и мотивами Ершова, с драмтеатром, центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", с двумя видами резных наличников и Тобольским кремлем. Последнюю можно будет увидеть только в духовной столице Сибири - она будет задействована в проекте "Открой свой Тобольск".

﻿ Фоторамки для проекта "Открой свою Тюмень" / Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

"Внутри фоторамок необходимо будет сделать фото, чтобы выиграть билеты на концерт Елки и Тимати 25 марта в Тюмени и на концерт Егора Крида 26 марта в Тобольске. Процедура достаточно простая - вы приходите на площадки "Тюменской весны" 18 марта, делаете фото либо селфи внутри рамки, выкладываете в свой аккаунт в социальной сети "ВКонтакте", набираете лайки до 21 часа 19 марта. Те, кто наберут максимум лайков и окажутся в Топ-3000 или Топ-1500 для Тобольска, получат заветные билеты", - пояснила Ольга Петрушина.

Она сообщила, что для особо пытливых жителей области, которые захотят поглубже погрузиться в историю Тюменской области, на сайтах проектов "Открой свою Тюмень" и "Открой свой Тобольск" в разделе о фоторамках разместят интересные факты об изображенных культурных объектах.

Однако фестивалем "Тюменская весна" создатели дизайнерских фоторамок не ограничатся. "Они будут появляться на крупных городских праздниках. Как минимум День города в Тюмени, "Сибирский разносол" и "Лето в Тобольском Кремле" в Тобольске украсят специальными промо- и фотозонами", - заверила Ольга Петрушина.

Дарья Казакова