На фестивале "Тюменская весна" пройдут веселые старты и мастер-классы

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"Веселые старты" для школьников пройдут в Тюмени на ул. Ставропольской, 5 18 марта, начало в 11 часов.

Как сообщают организаторы, мастер-класс по рукопашному бою с элементами самообороны и показательные выступления воспитанников ДЮСШ "НЕГЕ" начнутся в гимназии № 16 в 11 часов.

Мастер-класс отделения спортивных танцев на базе школы № 7 (ул. Энергетиков, 36) начнется в 11 часов. Соревнования по картингу начнутся на ул. Мельничной, 1 в 11 часов.

Любителей интеллектуального вида спорта в гимназии № 16 ожидает в 11 часов турнир по шахматам, а также мастер-класс по шахматам совместно с филиалом Центральной городской библиотечной системы (ул. Червишевский тракт, 15/1).

В это же время стартуют игровые спортивные состязания и программы "Быстрее, выше, сильнее!" в ДЮЦ "Вероника" (ул. Карла Маркса, 110а), "Русские забавы" и веселые старты "Веснянка" (ул. Транспортная, 106 и ул. Индустриальная, 49а).

Мастер-класс по декупажу "Весенние цветы" пройдет ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 142) 15 марта с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

Викторина по краеведению "Наш родной край!" начнется в ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) 16 марта в 14 часов.

Концертная программа и спортивный праздник "Весна пришла" начнутся в ДК "Современник" 18 марта с 10 утра. Любители мини-футбола в 10 часов соберутся по адресу: ул. Федюнинского, 5. Танцевальный марафон "Танцуют все" соберет желающих в лицее № 93 (бывшая школа № 4) (ул. Геологоразведчиков, 19). Сквер Корабельный (ул Судоремонтная, 28) предложит тюменцам игровую программу "Играй, город" с 10 до 12 часов. Не останутся в стороне любители-активисты скандинавской ходьбы для них в 10 часов будут организованы мастер-класс по скандинавской ходьбе на территории школы № 22 и СДЮСШОР "Центр дзюдо", массовая зарядка с элементами скандинавской ходьбы по адресу: ул. Хохрякова, 88. Поход скандинавской ходьбой соберет желающих в это же время по адресу: ул. Судоремонтная, 1а.

В 12 часов праздник продолжится на свежем воздухе на территории лицея № 81. Танцевальный марафон "Танцуют все" пройдет с 13 до 15 часов в лицее № 93 (бывшая школа № 6) (ул. Геологоразведчиков, 14). Квест-игра "В поисках приключений" начнется в Корабельном сквере (ул. Судоремонтная, 28) в 13 часов 30 минут.

Интерактивная площадка "Музей боевой славы "Память" будет работать по адресу: ул. Мельничная, 1 с 14 до 16 часов. Турнир по хоккею в валенках соберет любителей с 15 до 16 часов на корте по адресу: Волгоградская, 121. Подробную информацию о мероприятиях, запланированных в рамках фестиваля, смотрите на портале "Тюмень – наш дом" .