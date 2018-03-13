up

13.03.2018 вторник

USD 56,6122

EUR 69,7972

В Тюмени -11..-13 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Гостей фестиваля "Тюменская весна" накормят армейской кашей с мясом

14:38 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Шесть с половиной тонн гречки и столько же тушенки будет израсходовано, чтобы приготовить армейскую гречневую кашу с мясом для гостей фестиваля "Тюменская весна", который пройдет в областной столице 18 марта.

Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" Николай Савченко.

"Раздавать угощение - горячую кашу, хлеб и чай - из армейских полевых кухонь или термосов мы будем на 53 площадках. Готовить кашу будут в пищеблоках тюменских школ и детсадов, а также на комбинате школьного питания. При этом повара будут придерживаться настоящей армейской рецептуры, согласно которой крупа и тушенка укладываются в котел слоями. Это делается для того, чтобы мясо и крупа в готовом блюде распределились равномерно", - рассказал директор центра "Аванпост".

Для раздачи праздничного угощения уже приготовлены 100 чайников, 100 половников и 400 термосов, добавил он.

"Мы планируем угостить армейской кашей не менее ста тысяч горожан и гостей областной столицы, которые придут на фестиваль "Тюменская весна". Порция будет стандартная - черпак с горкой. Но, разумеется, в добавке отказа не будет. Армейская гречневая каша с тушенкой из полевой кухни - это очень вкусно, особенно на свежем воздухе", - подчеркнул Николай Савченко.

Сюрприз не кулинарного, а эстетического свойства готовит участникам "Тюменской весны" художница Наталья Таберт. Ее стараниями две полевые кухни, из которых тюменцев будут угощать кашей и чаем, избавятся от стандартной армейской окраски. Одну их кухонь Наталья Таберт расписывает под хохлому, вторую - в узнаваемом стиле тюменского ковра.

"Эта идея принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. По его инициативе танки Т-62, участвовавшие в турнире по танковому биатлону на полигоне в подмосковном Алабино, был расписан под хохлому. Эти танки и сейчас можно увидеть в парке "Патриот". Нам эта мысль очень понравилась", - рассказал Николай Савченко.

Полную информацию о фестивале "Тюменская весна", в том числе о расположении ближайших к дому площадок с полевыми кухнями, горожане могут найти на странице фестиваля в сети Интернет.

﻿
Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Аванпост , полевая кухня , Тюменская весна
Ранее в сюжете
13.03.2018, 14:16 На фестивале «Тюменская весна» пройдут веселые старты и мастер-классы
12.03.2018, 14:27 Горожане смогут сделать селфи с Коньком-Горбунком, тюменским ковром и биатлонистами
07.03.2018, 16:16 "Тюменская весна" порадовала женщин цветами и любимыми песнями
06.03.2018, 16:49 Рыбные деликатесы предложит гостям «Тюменской весны» завод «Эра-98»
06.03.2018, 16:05 Птицефабрика «Боровская» планирует продать на «Тюменской весне» миллион яиц
06.03.2018, 15:10 Молокозавод «Абсолют» представит на «Тюменской весне» новую продукцию
05.03.2018, 12:16 «Тюменскую весну» украсят дизайнерские фоторамки для селфи

Последние новости

15:00 Тюменским папам расскажут о практике отцовского воспитания
14:49 На Ямале пожарные спасли из горящей квартиры четырех человек
14:38 Гостей фестиваля "Тюменская весна" накормят армейской кашей с мясом Фото
14:27 Насильника несовершеннолетней задержали в Тюмени
14:16 На фестивале "Тюменская весна" пройдут веселые старты и мастер-классы
14:05 В Нефтеюганске украли гараж
13:54 Российский горнолыжник завоевал золото Паралимпиады
13:43 Профессиональный би-бой из Кургана объединил юных и взрослых тюменцев
13:32 Под Тюменью на трассу приземлился аэростат
13:21 Страховые полисы компании ВТБ Страхование теперь доступны в офисах Тele2
Все новости

Архив новостей

Март, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В регионе усилят меры безопасности в день выборов и в период проведения этапа Кубка мира по биатлону

Владимир Якушев поздравил тюменских победителей уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Политика

Медведев назначил "Лидеров России" заместителями министров

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Экономика

В Уватском районе снизилось количество коммунальных аварий

Программы поддержки малого и среднего бизнеса переформатируют

Игорь Фролов: в микрорайоне Тура появится улица-дублер

Общество

Тюменским папам расскажут о практике отцовского воспитания

Гостей фестиваля "Тюменская весна" накормят армейской кашей с мясом

На фестивале "Тюменская весна" пройдут веселые старты и мастер-классы

Спорт

Российский горнолыжник завоевал золото Паралимпиады

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады-2018

Сборная России по керлингу на Паралимпиаде обыграла словаков

Происшествия

На Ямале пожарные спасли из горящей квартиры четырех человек

Насильника несовершеннолетней задержали в Тюмени

В Нефтеюганске украли гараж
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+