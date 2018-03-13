Гостей фестиваля "Тюменская весна" накормят армейской кашей с мясом

Фото ИА "Тюменская линия"

Шесть с половиной тонн гречки и столько же тушенки будет израсходовано, чтобы приготовить армейскую гречневую кашу с мясом для гостей фестиваля "Тюменская весна", который пройдет в областной столице 18 марта.

Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" Николай Савченко.

"Раздавать угощение - горячую кашу, хлеб и чай - из армейских полевых кухонь или термосов мы будем на 53 площадках. Готовить кашу будут в пищеблоках тюменских школ и детсадов, а также на комбинате школьного питания. При этом повара будут придерживаться настоящей армейской рецептуры, согласно которой крупа и тушенка укладываются в котел слоями. Это делается для того, чтобы мясо и крупа в готовом блюде распределились равномерно", - рассказал директор центра "Аванпост".

Для раздачи праздничного угощения уже приготовлены 100 чайников, 100 половников и 400 термосов, добавил он.

"Мы планируем угостить армейской кашей не менее ста тысяч горожан и гостей областной столицы, которые придут на фестиваль "Тюменская весна". Порция будет стандартная - черпак с горкой. Но, разумеется, в добавке отказа не будет. Армейская гречневая каша с тушенкой из полевой кухни - это очень вкусно, особенно на свежем воздухе", - подчеркнул Николай Савченко.

Сюрприз не кулинарного, а эстетического свойства готовит участникам "Тюменской весны" художница Наталья Таберт. Ее стараниями две полевые кухни, из которых тюменцев будут угощать кашей и чаем, избавятся от стандартной армейской окраски. Одну их кухонь Наталья Таберт расписывает под хохлому, вторую - в узнаваемом стиле тюменского ковра.

"Эта идея принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. По его инициативе танки Т-62, участвовавшие в турнире по танковому биатлону на полигоне в подмосковном Алабино, был расписан под хохлому. Эти танки и сейчас можно увидеть в парке "Патриот". Нам эта мысль очень понравилась", - рассказал Николай Савченко.

Полную информацию о фестивале "Тюменская весна", в том числе о расположении ближайших к дому площадок с полевыми кухнями, горожане могут найти на странице фестиваля в сети Интернет.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко