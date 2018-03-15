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Тюменцы продегустировали деликатесы, которые можно будет купить на "Тюменской весне"

12:27 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Вкусную и свежую продукцию, которая будет предложена тюменцам и гостям областного центра на продовольственной ярмарке в рамках фестиваля "Тюменская весна" 18 марта, презентовали в ТЦ "Гудвин" компании "Тюменьмолоко" и "Тюменский деликатес".

Компания "Тюменьмолоко" предложит посетителям ярмарки практически весь ассортимент своей продукции - сметану, творог, кефир, молоко и сливочное масло, рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" представитель предприятия Максим Пилиплюк.

"Наша продукция производится только из натурального молока, проходит строгие микробиологические лабораторные исследования, не содержит искусственных красителей и заменителей, и поэтому отличается высочайшим качеством. Мы используем молочное сырье собственного производства, а также закупаем сырое молоко на других тюменских фермах. Все сырье проходит строгий контроль качества", - рассказал Максим Пилиплюк.

По его словам, компания "Тюменьмолоко" планирует реализовать на ярмарке в рамках фестиваля "Тюменская весна" максимальный объем продукции. "Единственное ограничение - потребительский спрос. Если тюменцы будут активно покупать наши молочные продукты, мы готовы пополнять прилавки на протяжении", - отметил представитель предприятия.

Продукция компании "Тюменьмолоко" будет продаваться на четырех фестивальных площадках. Цены при этом будут существенно ниже, чем в магазинах - скидки составят от 20 до 50 процентов.

Руководитель коммерческого отдела компании "Тюменский деликатес" Ольга Васильева рассказала, что на 8 площадках "Тюменской весны" предприятие предложит покупателям как классический ассортимент колбасных изделий, изготовленных в соответствии с ГОСТами, так и новинку - сыровяленую и сырокопченую мясную продукцию.

"В общей сложности мы представим посетителям ярмарки более 50 наименований продукции, изготовленной исключительно из российского мясного сырья. При этом на каждой площадке будет организована дегустация, поэтому каждый покупатель сможет выбрать продукт на свой вкус. Надеемся реализовать не менее 5 тонн колбасных изделий и мясных деликатесов", - подчеркнула Ольга Васильева. Ярмарочные цены на продукцию компании "Тюменский деликатес" будут на 30-40% ниже обычных.

Дегустация продукции, которую местные производители намерены предложить покупателям на фестивале "Тюменская весна", вызвала большой интерес у посетителей ТЦ "Гудвин".

"Тюменские продукты - очень вкусные и качественные. Я вообще предпочитаю покупать продукцию местных производителей - она свежее и полезнее для здоровья. На фестиваль "Тюменская весна" приду с внучкой, и не только за покупками. Будем обязательно участвовать в разных конкурсах, посмотрим концерт. Это большой праздник для всех горожан", - поделилась мнением пенсионерка Ольга Лось.

Напомним, на продовольственной ярмарке, которая пройдет в рамках фестиваля "Тюменская весна", тюменцы смогут приобрести рыбу, мясо, молочные продукты, яйцо, кондитерские изделия, овощи, дикоросы и другие вкусные и свежие продукты высокого качества. Полную информацию о фестивале "Тюменская весна", в том числе о расположении ближайших к дому площадок, горожане могут найти на странице фестиваля в сети Интернет.

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фото "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

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Теги: Покупаем тюменское , Тюменская весна , ярмарка
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