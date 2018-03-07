"Тюменская весна" порадовала женщин цветами и любимыми песнями

Предпраздничный день для посетителей ТРЦ "Гудвин" сделали ярким и запоминающимся участники тюменских музыкальных коллективов. На импровизированной сцене у фонтана, украшенного десятками воздушных шаров, знакомые с детства песни исполнили Светлана Костко, Виктория Некрасова, Мансур Кабиров, Сергей Дьяконов-Дьяченков и группа SunRise.
Представительниц прекрасного пола встречали у входа в торговый центр с тюльпанами и добрыми пожеланиями. Такая промоакция в поддержку фестиваля "Тюменская весна" многим подняла настроение: несмотря на непогоду и пробки, горожане начинали улыбаться и пританцовывать в такт музыке. Гости ТРЦ охотно подпевали хитам советской эпохи "Проснись и пой", "Наш сосед", "Еще не вечер" и неофициальному гимну Тюмени "По берегам Туры".
Как рассказала солистка Тюменского джазового оркестра "Золотая труба" Светлана Костко, на фестивале "Тюменская весна" 18 марта в ее исполнении можно будет услышать добрые, душевные песни из разных музыкальных жанров. "В этом году фестиваль "Тюменская весна" приобрел масштабность - будут задействованы около 200 концертных площадок, и каждый найдет своего исполнителя", - заверила она.
Фото ИА "Тюменская линия"
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Певец и композитор Сергей Дьяконов-Дьяченков пошутил, что весенний репертуар, который готовят для тюменцев артисты, может скорректировать погода. "Кто его знает, может, природа опять преподнесет сюрприз и мы будем петь "В лесу родилась елочка". Настроение в любом случае будет у всех прекрасное и без моей песни "По берегам Туры" точно не обойдется", - сообщил он.
Полную информацию о фестивале "Тюменская весна", о расположении ближайших к дому площадок горожане могут найти на странице фестиваля в сети Интернет.
Дарья Казакова
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