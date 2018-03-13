Молодых пианистов приглашают принять участие в конкурсе Grand Piano Competition

Денис Мацуев - организатор конкурса Grand Piano Competition/фото Минкульт РФ

Второй Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет в Москве с 29 апреля по 5 мая. Прием заявок на участие в конкурсе открыт на сайте до 18 марта.

Конкурс дает молодым талантам уникальный шанс выступить на легендарных сценах со знаменитым оркестром и крупнейшими дирижерами и открывает дальнейшую перспективу в профессиональной карьере. Идея создания конкурса принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву — председателю оргкомитета и художественному руководителю Grand Piano Competition.

На II Международном конкурсе Grand Piano Competition юные пианисты (возраст конкурсантов — до 16 лет включительно) будут соревноваться в два тура. Участники будут определены жюри посредством видеоотбора. Уникальность конкурса состоит в том, что все прошедшие отборочный тур принимают участие в обоих турах, получая возможность выступить как с сольной программой, так и в сопровождении симфонического оркестра. Прослушивания I тура пройдут в Рахманиновском зале консерватории; II тур и заключительный гала-концерт состоятся в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Grand Piano Competition торжественно откроется 29 апреля в Большом зале Консерватории.

Звание лауреата Grand Piano Competition и премию в размере 5 тыс. долларов получат пять участников конкурса. На конкурсе не будут присуждаться первые, вторые и третьи призовые места. Один из пяти лауреатов станет обладателем Гран-при — рояля Yamaha Avant Grand. Десять дипломантов конкурса получат премию в размере 1 тыс. долларов. Кроме того, по 1 тыс. долларов будет вручено педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреата конкурса. В программу также включены мастер-классы с известными пианистами, членами конкурсного жюри, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.