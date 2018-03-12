Тюменский дзюдоист завоевал серебро Гран-при в Марокко

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Представитель Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", заслуженный мастер спорта Муса Могушков завоевал серебряную медаль в весовой категории до 73 кг на престижном турнире Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин в Агадире (Марокко) с 9 по 11 марта.

Муса Могушков провел четыре встречи, в трех одержал победы над Тимо Аллеманном из Швейцарии, Нуно Сарайвой, Португалия и Дмитро Канивец, Украина. По итогам выступления он получил 490 баллов.

На счету российской команды три золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Всего в соревнованиях приняли участие 237 дзюдоистов из 38 стран мира, сообщает пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо".