Готовится к изданию исторический сборник в честь воссоединения Крыма с Россией

Фото ИА "Тюменская линия"

Российское историческое общество представит новый сборник, посвященный воссоединению Крыма с Россией, сообщил председатель РИО, директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Уже скоро, 18 марта, мы будем праздновать очередную, уже четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Российское историческое общество проведет мероприятие, посвященное великому событию, в ходе которого будет представлен новый двухтомник, подготовленный коллективом Института российской истории Российской академии наук, он называется "История Крыма", — сказал Сергей Нарышкин.

По словам председателя РИО, также будут представлены и другие проекты, которые посвящены истории народов Крымского полуострова, сообщает РИА Новости.