Лучший учитель Уватского района работает в селе Демьянском

Фото: СОШ с. Демьянка

Учитель начальных классов Демьянской школы Светлана Барабанова стала победителем конкурса профессионального мастерства "Педагог года-2018", который состоялся в Уватском районе.

Воспитателем года признана хореограф уватского детского сада Ильсия Михель, а лидером в номинации "Зажги свою звезду!" – учитель географии поселка Демьянка Виктория Ильминская.

Как сообщает администрация Уватского района, в профессиональном конкурсе приняли участие 13 педагогов из 10 образовательных учреждений. Они показывали открытые уроки, презентовали коллегам педагогический опыт.