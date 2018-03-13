Тюменские остеопаты провели для коллег образовательный семинар

фото ТИОМ

Более 120 докторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Архангельска, Уфы и Тюмени стали участниками круглого стола, посвященного сотрудничеству врачей-остеопатов и стоматологов в Казани в феврале. Тюменский институт остеопатической медицины (ТИОМ) выступил его соорганизатором.

Директор ТИОМ, главный внештатный специалист Минздрава РФ по остеопатии в УрФО Игорь Аптекарь и преподаватель института Елена Янова представили доклады, связанные с повышением качества медицинских услуг, оказываемых пациентам стоматологического и остеопатического профиля, поделились опытом работы в данном направлении.

фото ТИОМ

"Нарушения со стороны зубочелюстной системы в ряде случаев являются источником соматических дисфункций, приводящих к различным заболеваниям. Поэтому эффективность остеопатической помощи повышается, если в лечении участвуют стоматологи, – рассказал Игорь Аптекарь. – И наоборот: в ряде случаев решить проблемы, с которыми пациенты обращаются к стоматологам, можно только при участии остеопатов. Междисциплинарное взаимодействие, таким образом, обеспечивает корректную диагностику и позволяет повысить качество медицинской помощи".

Елена Янова провела в Казани семинар "Остеопатия в стоматологии". По итогам встречи предложено разработать и внедрить ряд документов, позволяющих унифицировать подходы к лечению: междисциплинарные программы реабилитации и профилактики, клинические рекомендации и др., а также совместные образовательные программы последипломного образования врачей-стоматологов и врачей-остеопатов. Кроме того, планируется создать междисциплинарный экспертный совет при профессиональных сообществах стоматологов и остеопатов.

Добавим, негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Тюменский институт остеопатической медицины" основано в 2012 году. Реализует образовательные программы в тесном сотрудничестве с ведущими остеопатическими школами страны. Одним из приоритетных направлений деятельности является развитие остеопатической помощи детям. Также большое внимание уделяется исследованиям в сфере охраны здоровья и профилактики различных заболеваний.