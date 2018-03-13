Кубинским нефтяникам тюменские ученые рассказали об интеллектуальных скважинах

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Ассистент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Александр Барышников прочитал специалистам кубинской нефтяной компании "CUPET" курс лекций "Исследование скважин и пластов".

Поездка на Кубу состоялась в рамках продолжительного сотрудничества ТИУ и "CUPET". Из курса лекций кубинские нефтяники узнали об интеллектуальных скважинах и методах перфорации нескольких пластов высокой проницаемости, о комплексной интерпретации результатов гидродинамических исследования скважин, а также об опыте России, Китая, США в этом направлении.

"Кубинцы оказались очень дружелюбными людьми, которые сразу пошли на контакт и рассказали мне о специфике своей работы, – поделился Александр Барышников. – Таким образом, мне было легче объяснить им информацию под таким углом, чтобы она оказалась наиболее полезна для них и применима в их трудовой деятельности".

По итогам курса 29 сотрудников компании "CUPET" получили сертификаты о прохождении повышения квалификации. В текущем году на базе ТИУ будет реализовано еще два учебных модуля для кубинских нефтяников, сообщает управление международных образовательных программ ТИУ.