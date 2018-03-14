Первый заместитель прокурора региона проведет прием в Тюмени

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Личный прием граждан проведет первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник 15 марта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием будет организован в здании прокуратуры Тюмени (ул. Ялуторoвская, 42а) с 11 до 13 часов.

Все обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.