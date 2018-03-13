В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Фото ИА "Тюменская линия"

15 тыс. 465 человек заболели ОРВИ и гриппом в Тюменской области с 5 по 11 марта. Это ниже эпидпорога на 10%.

Отмечается снижение числа заболевших на 26% по сравнению с прошлой неделей за счет всех возрастных групп. На территории региона регистрируется сезонная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.

10 тыс. 544 человека заболели ОРВИ и гриппом в Тюмени. Это меньше на 15% по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, обнаружено пять случаев заболеваний гриппом В, три - гриппом A (H1N1)-2009 и один - А(H3N2).

Карантинные мероприятия в области продолжаются: усилены утренние фильтры, проводятся санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике вирусных инфекций в дошкольных и общеобразовательных организациях, организована маршрутизация пациентов в поликлиниках, ограничено посещение больных в стационарах, в больницах - масочный режим.