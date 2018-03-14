Центр архитектурной подготовки открывает экспресс-курсы для школьников

Фото пресс-службы ТюмГНГУ

Центр архитектурной подготовки (ЦАПП) при Институте архитектуры и дизайна ТИУ приглашает будущих абитуриентов из Тюмени и других регионов на экспресс-курсы подготовки к поступлению в вуз на направления "Архитектура", "Дизайн архитектурной среды" в весенние каникулы.

Занятия в группах подготовительных курсов пройдут с 27 марта по 1 апреля. Очно-заочные курсы для учащихся 9-11 классов проводятся по предметам: рисунок, композиция и черчение. Преподавательский состав курсов – практикующие специалисты, в том числе имеющие ученые степени, члены Союза архитекторов России.

Применить знания и навыки, полученные на курсах, абитуриенты смогут во время сдачи творческих вступительных испытаний по рисунку и композиции в Институт архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета, а также в другие ведущие архитектурные вузы страны. По результатам приемной кампании ТИУ-2017 года выпускники курсов успешно сдали экзамены и поступили в вуз. Занятия будут проводиться в Центре архитектурной подготовки (ул. Нагорная, 6) и в аудиториях Института архитектуры и дизайна ТИУ (ул. Луначарского, 2).

Желающим поступить на курсы, необходимо предварительно записаться по телефону 28-37-03, сообщает пресс-служба ТИУ.