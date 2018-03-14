В День добрых дел школьникам расскажут о волонтерстве

фото ДТиС "Пионер"

День добрых дел начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) 14 марта в 13 часов. На мероприятие придут гости из городского совета молодежи, у которых есть опыт работы по привлечению добровольцев к общественно-полезной деятельности. Они расскажут, что такое волонтерство, кто такой волонтер, об основных направлениях волонтерской деятельности. Ребята заполнят анкету "Хочу стать волонтером!".

Диалог, посвященный Дню памяти жертв терроризма, начнется в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 13 часов.

Конкурс "С песней по жизни" пройдет в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 14 марта. Организационное собрание начнется в 15 часов, где все желающие смогут подробно ознакомиться с положением о конкурсе, а также получить музыкальные сюрпризы от коллективов "Современника".

Для учащихся начальной школы в библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 13 часов начнется викторина по произведениям писателей разных стран. Детям расскажут о героях книг Людмилы Дунаевой, Анни Шмидт, Сергея Козлова и Тиаки Окада, которые знают, как надо дружить и приходить на помощь в трудную минуту.

Встреча с бойцами военно-поискового отряда "Кречет" начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15 /1) в 13 часов. Участники поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны расскажут о своей работе.

На необычном уроке в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 13 часов школьники проверят свои знания по Правилам дорожного движения. Узнают историю этих правил, зачем и когда они появились, смогут ответить на вопросы интерактивной викторины.

Сотрудники библиотеки № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) приглашают членов клуба "Общение" в 14 часов отметить Международный женский день. Прозвучат стихи, музыкальные композиции, отрывки из произведений художественной литературы, в полной мере раскрывающие образ женщины.

Познакомиться с традиционными блюдами разных народов читатели смогут на гастрономическом библиогиде в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 15 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.