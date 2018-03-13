Страховые полисы компании ВТБ Страхование теперь доступны в офисах Тele2

Сервис по страхованию абонентского оборудования, цифровой техники и недвижимого имущества запускают компания ВТБ Страхование и альтернативный оператор мобильной связи Тele2. Получить консультацию по услуге и оформить страховку можно в фирменных салонах связи мобильного оператора.

В офисах мобильного оператора можно приобрести три вида страховых продуктов: полисы "Портативная +", "Продленная гарантия" или "Привет, сосед!". Проект уже реализован в фирменных магазинах оператора, расположенных в 34 субъектах России. До конца первого полугодия партнеры планируют распространить программу на все регионы присутствия Tele2.

Полис "Портативная +" позволяет застраховать новую портативную технику. Полис предусматривает выплату компенсации в случае механических повреждений, кражи, залива водой, а также неправомерных списаний денежных средств со счета при краже. Цена полиса "Портативная +" зависит от стоимости устройства.

Кроме того, покупатели могут застраховать технику от поломок, возникших после истечения гарантии производителя. Полис "Продленная гарантия" позволяет увеличить срок гарантийного обслуживания на два или три года. Цена на него также зависит от стоимости устройства и от выбранного периода.

Посетителям салонов мобильного оператора также доступно предложение "Привет, сосед!" – быстрое страхование имущества, квартиры или дома. Оформление страховки занимает несколько минут и требует только наличия паспорта – документы на недвижимость и осмотр имущества не понадобятся. Стоимость годового полиса фиксированная и составляет 799 рублей.

Заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование Сергей Конкин прокомментировал: "Страхование техники и имущества является одним из самых востребованных продуктов среди населения, и спрос с каждым годом растет. Сотрудничество с компанией Tele2, имеющей развитую инфраструктуру, позволит повысить доступность понятных и простых страховых продуктов для жителей нашей страны".

Как отметил директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко, следуя новой бизнес-стратегии, мы вышли за рамки привычного восприятия оператора связи и стали ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В этом году Tele2 продолжит развивать направление неоператорских сервисов, в том числе различных банковских продуктов и страхования. Теперь в наших салонах связи абоненты смогут не только приобрести качественную продукцию, но и благодаря проекту с "ВТБ Страхование" защитить ее от рисков. В ближайшее время возможность страхования техники и имущества появится во всех регионах, где есть сеть Tele2.