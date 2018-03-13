Тюменским папам расскажут о практике отцовского воспитания

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Образовательная сессия для сильной половины человечества "Я - папа" начнется в школе № 5 (ул. Мурманская, 31) 14 марта в 14 часов 30 минут.

По информации пресс-службы департамента образования Тюмени, мастер-классы проведут психологи и педагоги образовательных и медицинских учреждений. Ведущие организуют тренинги, психологические игры и тесты, а также дадут советы по воспитанию детей. Участники смогут выбрать любую из предложенных тем: "Я – папа. Теория и практика отцовского воспитания"; "Я – счастливый отец, или 13 причин быть отцом"; "Я – будущий папа";"Я – здоровый родитель".

Отдельный мастер-класс "Я – мама, помогающая особым подросткам и их родителям" проведет клинический психолог, ведущая Родительской школы в ГБУЗ ТО "ОКПБ" для семей, воспитывающих ребенка с аутистическими чертами, Ольга Калиниченко.

"Участие в образовательной сессии по психологическому просвещению могут принять родители детей дошкольного и школьного возраста. Несмотря на то, что мероприятие ориентировано на мужскую половину населения, темы, предложенные для мастер-классов, будут одинаково интересны и полезны для всей семьи", - считает педагог-психолог информационно-методического центра Тюмени Наталья Ларькина.