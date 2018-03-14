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Тюменцам предлагают автобусную экскурсию в мир русской деревни

12:38 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Автобусная экскурсия "Мир сибирской русской деревни" в село Нижняя Тавда стартует от музея им. Словцова 31 марта в 10 часов. 

По информации организаторов, экскурсия познакомит с народными традициями, ремеслами, промыслами тюменского края.

В программу включено посещение музея "Сибирское подворье" в Нижней Тавде и экскурсия по выставкам "Изба сибирского крестьянина", "Горница". Выступление фольклорного коллектива "Златница", мастер-класс на гончарном круге, развлекательная программа с угощением.

Продолжительность экскурсии 5 часов. Стоимость билета: взрослый – 1 тыс. 150 рублей, пенсионный, детский – 1 тыс. 50 рублей. Подробности можно узнать по телефонам 45-35-90, 8 929 266 7372. 

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Теги: автобус , Нижняя Тавда , туризм , фольклор , экскурсия

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