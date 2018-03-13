Более полутора миллионов человек выбрали участок для голосования через портал госуслуг

minsvyaz.ru

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о завершении работы сервиса "Выбор избирательного участка на выборах президента Российской Федерации", который был запущен на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Впервые в истории страны граждане РФ могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах президента РФ на любом удобном избирательном участке. Всего с использованием портала госуслуг было подано 1,55 млн заявлений.

В феврале и марте 2018 года услуга по выбору участка для голосования вошла в список наиболее популярных сервисов Единого портала госуслуг. Воспользоваться услугой могли пользователи ЕПГУ с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет, а также те, кто не подавал заявление ранее. Такое заявление можно было подать только один раз в период проведения выборной кампании.

На данный момент на Едином портале госуслуг зарегистрировано 68 млн пользователей, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

Напомним, что те, кто не успел подать заявление до конца дня 12 марта, смогут оформить специальное заявление с 13 марта, но только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 14 часов, предшествующего дню голосования, то есть субботы 17 марта.

Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования изымается на избирательном участке. Оно снабжено несколькими степенями защиты, включая специальный знак (марку).