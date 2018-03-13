В Тюмени обсудили гарантии трудовой занятости людей с ограниченными возможностями здоровья

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4 тыс. 245 граждан с ограниченными возможностями здоровья обратились за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения в Тюменской области в 2017 году.

Трудоустроен 3 тыс. 351 инвалид. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, составил почти 80%. Такие данные прозвучали на заседании круглого стола "Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области", которое прошло в областной думе 13 марта.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Столяров отметил, что тема обеспечения гарантии трудовой занятости инвалидов в Тюменской области всегда остается актуальной, и не случайно в своем ежегодном послании губернатор Владимир Якушев подчеркнул, что важным индикатором здоровья общества является отношение к людям с ограниченными возможностями. "Это действительно так, - подчеркнул он. - Одним из критериев государственной политики, проводимой в отношении данной категории граждан, является показатель обеспеченности инвалидов равными с другими гражданами возможностями. Поэтому вопросы создания для лиц с ограниченными возможностями здоровья доступной среды жизнедеятельности, их трудоустройства является сегодня одним из приоритетных направление государственной социальной политики".

В Тюменской области по данным на 1 января 2018 года проживает 102 тыс. инвалидов, в том числе 32 тыс. трудоспособного возраста. Из них только 21 % работает. Есть, по мнению Владимира Столярова, ряд основных причин, которые препятствует людям с ограниченной трудоспособностью выйти на работу – низкая заработная плата, опасения потерять в связи с трудоустройством социальные гарантии, сложность организации трудоустройства инвалидов, проживающих на отдельных территориях.

Председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова отметила, что при всех данных проблемах, в регионе недостаточно широко используют возможности уже существующих предприятий для инвалидов. "Наше специализированное предприятие, открытое в 1945 году, имеет три цеха, оборудованных современным специальным оборудованием – швейный, картонажный и сборочный, - пояснила она, - у нас на площади более 4 тысяч квадратных метров работает 47 человек. Мы с трудом находим заказы и обеспечиваем этих людей работой. А мы готовы принять неограниченное количество людей, если совместными усилиями решим проблему заказов на таких предприятиях".

Специалист Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Наталья Калашникова напомнила о советском опыте, когда большинство тюменских предприятий имели специализированные бригады для людей с проблемами слуха, руководили которыми мастера-переводчики. "Этот опыт надо вспомнить, - считает она. - Ведь инвалиды по слуху – это здоровые крепкие ребята, которые получили востребованные профессии – слесаря, фрезеровщика, повара, кондитера, инструктора адаптивной физкультуры, – и не могут найти работу".

Наталья Калашникова по поручению регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" предложила открыть в Тюмени государственное предприятие для инвалидов по слуху, которое будет учитывать все особенности работы с людьми этой категории. Они умеют и хотят работать, производить и зарабатывать.

Председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова, однако, считает, что и у таких предприятий есть серьезные проблемы из-за разногласий содержащихся в разных федеральных законах.

"У нас проблема в том, что существует разногласие в федеральных законах, - пояснила она. - В соответствии с которыми в последние месяцы наши предприятия исключаются из реестра малого и среднего бизнеса, и в принципе теряют государственную поддержку, возможность получения кредитов, и отстранение от крупных закупок. Этот вопрос тоже нужно приводить в порядок".

Спикер круглого стола, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн отметил в заключительном слове актуальность состоявшегося разговора.

"Очень интересные были предложения, - сказал он. - Думаю, что принятые сегодня рекомендации будут носить прикладной характер. В Тюменской области действительно проводится системная работа в том направлении, которое мы сегодня обсудили и затронули все аспекты предстоящей работы. Специализированые предприятия, некоммерческие организации (НКО), самозанятость, где у нас еще очень низкий процент – это тот необходимый ресурс возможного усиления работы на перспективу".

В конце прошлого года правительством Тюменской области утверждена специальная программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, которая призвана расширить возможности их трудоустройства, повысить их конкурентоспособность на рынке труда, а также создать условия для получения необходимого образования. Общий объем бюджетных ассигнований на эти мероприятия составляет почти 85 млн рублей. Все эти меры позволят решить задачу, поставленную правительством РФ довести к 2020 году занятость этой категории лиц трудоспособного возраста до 50%.

Борис Олейник