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Тюменские пункты сдачи ЕГЭ готовы к работе

17:49 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
ЕГЭ. Фото ИА "Тюменская линия"

Самый крупный пункт сдачи Единого государственного экзамена России проводит заключительную апробацию экзамена в гимназии №16 Тюмени 14 марта.

Как рассказал руководитель пункта проведения экзамена №402 Дмитрий Коляденко, в тюменской гимназии №16, как и по всей России, выпускники приступят к федеральному пробному ЕГЭ. Одиннадцатиклассников разместятся в 10 аудиториях в группах по пять человек.

"Будет соблюдена полностью вся процедура распечатки экзаменационного материала и его передачи в центр обработки информации", - пояснил Дмитрий Коляденко.

В пункте проведения экзамена №402 для сдачи ЕГЭ готово 33 аудитории. Экзамен 11 классы будут сдавать в группах по 15 человек, девятые классы – по 18 человек.

"Это пункт самый большой в Тюменской области. Мы узнавали данные по 2017 году: у нас оказался самый большой пункт проведения экзамена в России. К нам придут сдавать экзамен почти 600 учащихся. С 2018 года одним из самых крупных пунктов также стала школа №63", - дополнил Дмитрий Коляденко.

Он заверил, что уже сейчас гимназия полностью готова к ЕГЭ. Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ начнется 28 мая с географии, информатики и информационно-коммуникационным технологиям, а последними сдавать литературу и физику школьники будут 20 июня. Далее пройдут резервные экзамены (апелляционная пересдача). Досрочные экзамены пройдут с 21 марта по 11 апреля.

Лина Орлова

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Теги: гимназия №16 , ЕГЭ , экзамен

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