Аварийными домами на Лесобазе займется специальная рабочая группа

Проблемы жильцов аварийных домов в районе Лесобазы в Тюмени будут решать системно и в максимально короткие сроки. Об этом, общаясь с жителями, заявил глава администрации Тюмени Александр Моор. Встреча, которую инициировали жильцы, состоялась 13 марта в администрации города.

По словам Александра Моора, сегодня самыми актуальными для жильцов остаются техническое состояние жилфонда района старой Лесобазы и вопросы, связанные с расселением.

"Все вы знаете, что несколько лет назад президент страны поручил расселить и снести аварийные дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2012 года. С 2013 по 2017 годы в Тюмени в рамках реализации региональной программы 125 домов снесли, а жильцам предоставили новое жилье. При этом постановка в очередь строилась на основании даты признания аварийности. Сегодня в городе аварийными остаются еще 577 домов. Если двигаться по расселению домов только за счет бюджетных средств, то это долго, поэтому мы использовали механизм, который нам разрешает законодательство – это развитие застроенных территорий", - пояснил глава администрации.

Он отметил, что в городе действует 16 договоров по развитию застроенных территорий, в рамках которых должны быть снесены 168 домов. Срок освоения территорий колеблется до 5 до 15 лет. Один из таких договоров с крупным застройщиком заключен и относительно домов, расположенных на территории старой Лесобазы. Срок этого договора - 15 лет, документом предусмотрены этапы расселения – с 2018 по 2028 год.

"Мы готовили и проводили аукцион на этот договор еще в 2015 году, исходя из технического состояния домов на тот момент. Сегодня мы объективно понимаем, что 10 лет - это большой срок и техническое состояние домов требует решения вопроса в более короткий промежуток времени. В ближайшее время мы проведем работу с инвестором относительно его финансовых возможностей сократить сроки расселения с 10 до 5 лет, а может и меньше. Если такой возможности у него не будет, то станем искать иные правовые и финансовые механизмы для решения проблем жителей Лесобазы. В любом случае решение будет найдено, у нас есть поддержка губернатора Тюменской области. Сегодня наша задача – найти правовые основания и начать конкретно решать эти проблемы", - заверил Александр Моор.

Отметим, сегодня из 85 проблемных домов только 35 признаны аварийными. Глава городской администрации поручил своему заместителю Павлу Перевалову в максимально короткие сроки провести работу по признанию остальных домов аварийными. Для этого в ближайшие дни будут инициированы собрания собственников, назначены соответствующие экспертизы, а документы предоставлены на заседание соответствующей межведомственной комиссии.

Еще один вопрос, который волнует жильцов проблемных домов – большие счета в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Из-за аварийного состояния инженерных сетей жильцы не могут установить счетчики на холодную и горячую воду, электричество. Платить жильцы вынуждены по 10-14 тыс. рублей в месяц. Александр Моор взял на особый контроль и этот вопрос. По его словам, здесь, в первую очередь, нужно проверять добросовестность работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В ближайшее время будет создана рабочая группа. В ее состав войдут представители администрации и профильных департаментов, управы Ленинского административного округа и инициативная группа жильцов. Возглавит работу Павел Перевалов.

"Проблемы у жильцов схожие, поэтому мы должны объединять все вопросы, систематизировать их и находить комплексное решение. А инициативные жильцы доведут решения до своих соседей. В частном порядке будут рассмотрены и отдельные вопросы жильцов", - отметил Александр Моор.

Участники встречи также обсудили ряд текущих вопросов, касающихся содержания придомовых территорий, состояния зеленых насаждений. Эту работу проконтролирует управа Ленинского административного округа.

Отметим, следующая встреча инициативной группы жильцов с главой администрации состоится через две недели, 27 марта. На ней власти более четко расскажут о путях и механизмах решения вопросов.

Любовь Голышева