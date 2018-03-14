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Тюменские школьники стали победителями Всероссийских соревнований по судомоделизму

14:16 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ddtna9line.ru

Ученики школы № 27 стали победителями Всероссийских соревнований по судомоделизму. Призовые места школьники заняли в научно-технической олимпиаде по судомоделированию в Бердске  и в соревнованиях за Кубок Евразии по судомодельному спорту в Екатеринбурге.

"Это последние, но отнюдь не первые победы школьной команды, – рассказала директор школы № 27 Оксана Феденко. – Судомодельный спорт в школе развивается уже на протяжении десяти лет".  Проектировать модели кораблей ребята начинают после изучения теории по кораблестроению. На изготовление одной модели уходит от года до трех лет.

"Сегодня судомодельный спорт не пользуется большой популярностью. Молодежь чаще увлекается компьютерным миром и робототехникой. Занимаясь в кружке, ребята получают знания о морских и судомодельных профессиях, учатся работать на различных станках, пользоваться ручным инструментом. Этот вид спорта развивает интерес к науке и технике, формирует особый конструкторский склад ума", – считает учитель технологии школы № 27 Виктор Рогозин.

Кружок по судомоделированию Виктор Рогозин ведет уже более 10 лет. Под его руководством в школе создан целый флот кораблей. Модели, которые уже не принимают участия в соревнованиях, украшают холлы и кабинеты школы.

"Создание модели судна – это кропотливый и трудоемкий процесс. Кроме корпуса, необходимо изготовить большое количество мелких деталей, иногда очень сложной формы. Мне очень нравится конструировать модели уже существующих кораблей, изучать их механизм работы, спускать судно на воду", – сказал ученик 7 класса Константин Елисеев.

В школьном кружке занимаются 25 человек. Ребята вновь готовят свои корабли к соревнованиям. В марте школьники выступят на Всероссийской научно-технической олимпиаде по судомоделированию в Самаре, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. 

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Теги: соревнования , судомоделирование , Тюмень , школа №27

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