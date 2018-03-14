В Ханты-Мансийске мужчина избил фельдшера скорой помощи

Фото ИА "Тюменская линия"

45-летний житель Ханты-Мансийска подозревается в избиении фельдшера скорой помощи.

По данным следствия, вечером 8 марта бригада скорой медицинской помощи прибыла в СОТ "Движенец", расположенное в районе Ханты-Мансийска, на вызов об оказании помощи ребенку. Отец ребенка был пьян и стал грубить прибывшему фельдшеру, после чего ударил фельдшера рукой по голове.

По возбужденному против мужчины уголовному делу проводятся следственные действия, допрашиваются участники и очевидцы событий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.